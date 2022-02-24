У «Атлетико» 3 победы в 9 последних матчах

«Атлетико» выиграл лишь 3 из 9 последних матчей.

Мадридский клуб сегодня дома сыграл вничью с (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На этом отрезке команда тренера также потерпела 4 поражения и 2 раза сыграла вничью.

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