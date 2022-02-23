Марк-Андре тер Стеген: «Хави четко представляет, как «Барса» должна играть. Мы во многом прибавили»

Марк-Андре тер Стеген высоко оценил игру «Барселоны» в последнее время.

«Для нас уже несколько месяцев все складывается удачно. Во время матчей видно, что у нас появилось свое лицо.

Мы стараемся выиграть все, что можно. Мы сделали шаг вперед, прибавили во многих аспектах. Я доволен тем, как выступают наши игроки.

четко представляет, как мы должны играть. У каждого тренера есть свои идеи, мы наслаждаемся тем, что делаем, и верим в это. Это придает сил.

– одна из лучших команд Европы, у нее много сильных сторон. Но простых матчей нет нигде – ни в , ни в . Нам придется потрудиться, чтобы добиться победы. Но мы хорошо работаем.

Команда в хорошей форме, и я собираюсь сделать все, что в моих силах. Иногда я проявляю себя с лучшей стороны, но порой бывают и не столь удачные игры. Таков футбол», – сказал вратарь «Барселоны».

Матч между «Барселоной» и «Наполи» в Лиге Европы состоится 24 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.