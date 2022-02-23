Матч Россия – Польша в стыках на стадионе «Динамо» смогут посетить до 70% зрителей

Матч Россия – на стадионе «Динамо» смогут посетить до 70% зрителей.

Роспотребнадзор согласовал проведение стыковых матчей сборной России на стадионе «Динамо» в Москве в марте с посещаемостью не более 70%.



«Российский футбольный союз получил разрешение Роспотребнадзора на проведение двух матчей сборной России в Москве на стадионе «Динамо» 24 и 29 марта при посещаемости не более 70% от вместимости арены. Для доступа на стадион будет необходим QR-код. Продажа билетов откроется в пятницу, 25 февраля», – сказано в заявлении РФС.



Ближайшие игры сборной России пройдут в марте в Москве, команда сыграет в стыках за выход на ЧМ-2022 в Катаре. В полуфинале команда Валерия Карпина примет сборную Польши 24 марта, в случае победы она встретится с сильнейшим в матче сборных Швеции и Чехии.