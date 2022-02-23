Фред об игре с «Атлетико»: «Матч для игроков с яйцами. Их сложно победить, даже когда они не играют хорошо»

Фред поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Эту команду сложно обыграть, даже когда она не играет хорошо. Их тренер [Диего Симеоне] – аргентинец, мужчина, так что они воины, они очень хорошо защищаются, им нравится бороться на поле и играть коллективно, как единое целое.
Так что на самом деле не имеет значения, переживает ли «Атлетико» тяжелый момент. Это матч для игроков, у которых есть яйца, простите за мой французский. Это самая южноамериканская команда в Лиге чемпионов», – сказал Фред.