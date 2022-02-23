Фред об игре с «Атлетико»: «Матч для игроков с яйцами. Их сложно победить, даже когда они не играют хорошо»

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Фред поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Эту команду сложно обыграть, даже когда она не играет хорошо. Их тренер [Диего Симеоне] – аргентинец, мужчина, так что они воины, они очень хорошо защищаются, им нравится бороться на поле и играть коллективно, как единое целое.

Так что на самом деле не имеет значения, переживает ли «Атлетико» тяжелый момент. Это матч для игроков, у которых есть яйца, простите за мой французский. Это самая южноамериканская команда в Лиге чемпионов», – сказал Фред.

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