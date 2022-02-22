Симеоне об «МЮ»: «Атлетико» ждет встреча с одной из лучших команд мира»

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Диего Симеоне назвал «МЮ» одной из лучших команд в мире.

Главный тренер «Атлетико» поделился ожиданиями от матча с «Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам предстоит встреча с одной из лучших команд мира, и после прихода тренера [Ральфа Рангника] у них заметны целостность, самоотверженность. Команда показывает себя тем «Манчестер Юнайтед», каким он был всегда.

Сейчас я вижу более сильный «МЮ», который играет более компактно. Команда очень хорошо действует в обороне при игре в воздухе.

Сложно найти места, где они допускают ошибки. Я всегда готовлюсь к матчам, держа в уме лучшие качества соперника, и ищу способы доставить им проблем», – сказал Симеоне.

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