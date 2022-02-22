Симеоне об «МЮ»: «Атлетико» ждет встреча с одной из лучших команд мира»

Диего Симеоне назвал «МЮ» одной из лучших команд в мире.
Главный тренер «Атлетико» поделился ожиданиями от матча с «Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Нам предстоит встреча с одной из лучших команд мира, и после прихода тренера [Ральфа Рангника] у них заметны целостность, самоотверженность. Команда показывает себя тем «Манчестер Юнайтед», каким он был всегда.
Сейчас я вижу более сильный «МЮ», который играет более компактно. Команда очень хорошо действует в обороне при игре в воздухе.
Сложно найти места, где они допускают ошибки. Я всегда готовлюсь к матчам, держа в уме лучшие качества соперника, и ищу способы доставить им проблем», – сказал Симеоне.