Бруну Фернандеш: «Все знают, что у Роналду чуйка на голы в ЛЧ»

высказался о своем партнере по .

– Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов, уже в этом сезоне забил несколько важных голов. Как он себя чувствует на этой неделе перед матчами плей-офф?

– Как вы сказали, Криштиану выигрывал этот турнир пять раз, и все знают, что в у него чуйка на голы.

У нас в составе есть и Рафа [Варан], который побеждал в Лиге чемпионов, как мне кажется, четыре раза. Это еще один игрок, который способен на многое. Но первый раз имеет особое значение. Иногда дело в опыте.

Когда Криштиану брал Лигу чемпионов в первый раз, то, вероятно, не был самым влиятельным игроком в команде, но он все-таки помог команде выиграть турнир.

Нужно сплотиться, двигаться в одном направлении, концентрироваться и, конечно, любой игрок, который способен решить игру в нашу пользу, всегда будет кстати. Криштиану ли это будет, или кто-то еще, но самое важное – это победа и выход в следуюший раунд, – сказал полузащитник «МЮ».

Завтра «Юнайтед» сыграет с в 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.