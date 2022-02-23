Калиниченко о матче «Спартак» – ЦСКА: «Раньше мы считались техничными, а «кони» – командой силовой. Сейчас все будет наоборот, судя по покупкам»

поделился ожиданиями от матча «Спартака» и ЦСКА.

«Коней» бояться абсолютно не нужно, нужно выходить и обыгрывать. Ну, или хотя бы перебегать для начала, затоптать, а там что-нибудь и заковыряем впереди.

Вот о чем подумалось. Раньше, при царе Горохе, мы считались техничными, а «кони» – командой силовой, которая что-то может нам противопоставить, только если загонят нас физически.

Сейчас же, судя по покупкам в это межсезонье, мы будем играть в силовой, энергозатратный футбол, а «кони» же наоборот, будут стараться играть в футбол техничный.

У нас швейцарцы, голландцы, африканцы, у них – латиноамериканцы. В общем, чем ближе дерби, тем волнительнее», – написал бывший полузащитник «Спартака» в телеграм-канале.

Матч – состоится 26 февраля. Начало – в 19:00 по московскому времени.