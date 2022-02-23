Спортивный юрист о ЦСКА: «Клуб не сильно связан с Минфином США, особых проблем быть не должно. «Ахмат» давно под санкциями, и у него нет проблем»

Спортивный юрист Илья Чичеров высказался о влиянии санкций министерства финансов США на .

«Насколько я понимаю, ЦСКА не сильно связан с Минфином США и какими-то другими структурами, которые связаны с США. Клуб играет в России, возможно, в Европе будет играть.

Варианты, откуда ЦСКА может получать деньги из-за границы – это призовые от УЕФА, призовые за выходы в еврокубки, трансферные выплаты. А УЕФА, я думаю, тоже не особо связан с Минфином США, поэтому каких-то особых проблем быть не должно. Возможно, будут какие-то заминки по части банковской сферы. Банки, которые связаны с США, не смогут проводить финансовые операции.

А назвать конкретные проблемы я не могу, потому что ЦСКА все-таки относится к европейскому футболу, а не к США, это другая часть света. Про их пересечения сложно говорить.

Я думаю, что на каждодневное функционирование клуба это не повлияет, возможно, добавит каких-то сложностей в некоторых вопросах. Но тот же футбольный клуб давно под санкциями, и не только Минфина США, но и кучи других структур. Правда, он не играет в еврокубках, но в другом у него абсолютно нет никаких проблем», – сказал Чичеров.