Андронов о ЦСКА и санкциях Минфина США: «Это не так ужасно, потому что есть Орешкин и возможность «выдумывать варианты»

объяснил, почему санкции Минфина США не так страшны для ЦСКА.

Сегодня Министерство финансов США ввело санкции против ЦСКА, который принадлежит госкорпорации ВЭБ.РФ.

Спортивный комментатор и болельщик ЦСКА отреагировал на слова блогера Кирилла Шулики: «Кстати, американцы ввели санкции против футбольного ЦСКА, ибо 77,63% акций армейского клуба принадлежат ВЭБ.РФ. Вряд ли это сильно страшно, ибо то, что под санкциями «Ахмат», уже все забыли»

«Это, Кирилл, не так ужасно, потому что у ЦСКА есть Орешкин и возможность «выдумывать варианты». У понятно кто есть, и как...

Но это неприятно. И, по большому счету, к делу отношения не имеет вообще...» – ответил Андронов.

Максим Орешкин – председатель совета директоров ЦСКА и помощник президента России Владимира Путина.

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