Андронов о ЦСКА и санкциях Минфина США: «Это не так ужасно, потому что есть Орешкин и возможность «выдумывать варианты»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия бизнес Ахмат Владимир Путин Алексей Андронов Политика Максим Орешкин Футбол

Алексей Андронов объяснил, почему санкции Минфина США не так страшны для ЦСКА.

Сегодня Министерство финансов США ввело санкции против ЦСКА, который принадлежит госкорпорации ВЭБ.РФ.

Спортивный комментатор и болельщик ЦСКА отреагировал на слова блогера Кирилла Шулики: «Кстати, американцы ввели санкции против футбольного ЦСКА, ибо 77,63% акций армейского клуба принадлежат ВЭБ.РФ. Вряд ли это сильно страшно, ибо то, что под санкциями «Ахмат», уже все забыли»

«Это, Кирилл, не так ужасно, потому что у ЦСКА есть Орешкин и возможность «выдумывать варианты». У «Ахмата» понятно кто есть, и как...

Но это неприятно. И, по большому счету, к делу отношения не имеет вообще...» – ответил Андронов.

Максим Орешкин – председатель совета директоров ЦСКА и помощник президента России Владимира Путина.

Санкции США против ЦСКА, Великобритания против финала ЛЧ в Санкт-Петербурге и другие сюжеты сложного вторника

Жизнь ЦСКА под госкрылом: оценивается дороже «Саутгемптона», щедро платит агентам, сдает офисы в аренду на суперусловиях

Новый глава совета директоров ЦСКА – Максим Орешкин. Он стал министром экономразвития в 34 года, болеет за клуб с 90-х

ЦСКА стал государственным клубом из-за кредита по стадиону. Объясняем эту грустную историю

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные