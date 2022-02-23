Экономист о ЦСКА и санкциях: «Будут сложности по расчетам с другими клубами. Они будут опасаться организовывать сделки»

рассказал о возможных проблемах ЦСКА из-за санкций со стороны Минфина США.

Экономист, бывший исполнительный директор «Локомотива» считает, что у армейцев будут сложности с расчетами с другими клубами.

«Внесение ЦСКА в санкционный список США подразумевает наличие определенных сложностей. В первую очередь, речь идет о расчетах в долларах и взаимоотношениях с контрагентами, которыми являются компании, чей головной офис находится в США. Это может быть и YouTube, и Facebook. Так что это может коснуться социальных сетей. Реализацию данных санкций можно будет увидеть быстро.

По расчетам будут сложности. В том числе по расчетам с другими клубами, которые будут опасаться организовывать данные сделки. Это касается и сделок заключенных ранее.

Тот же трансфер Влашича в «Вест Хэм» — выплаты за хорвата наверняка разбиты по периодам. Акционером лондонского клуба стал чешский бизнесмен. У него вполне могут быть виды бизнеса в США, что может повлечь за собой сложности в осуществлении выплат за Влашича», – сказал Киричек.