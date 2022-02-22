«Мы не позволим Путину использовать события на мировой арене, чтобы легитимизировать вторжение на Украину». Министр спорта Великобритании обсудит перенос финала ЛЧ из России

Надин Доррис высказалась о возможном переносе финала чемпионов из России.

«У меня есть серьезные опасения по поводу спортивных мероприятий, которые должны пройти в России, таких как финал Лиги чемпионов, и я буду обсуждать это с соответствующими руководящими органами.

Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене, чтобы легитимизировать свое незаконное вторжение на Украину», – написала министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании в твиттере.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не должна принимать футбольные турниры, так как «вторгается в независимые страны».