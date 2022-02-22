«Путин – сильная личность. Чувствуешь, какой большой авторитет он имеет в мире, когда видишь его». Вратарь «Специи» Проведель о президенте России

высказался о президенте России Владимире Путине.

Отец голкипера «Специи» – итальянец, а его мать – русская.

– Будешь учить с сыном русский язык?

– Я бы хотел попробовать! Из меня, конечно, так себе учитель, но я бы доверил это дело своей маме или бабушке. Мне кажется, для сына было бы важно знать язык, на котором говорят его родственники. Да и знать несколько языков – всегда хорошо.

– Какая для тебя Россия одним словом?

– Большая. Просто очень большая. Это, кстати, относится и к Москве. Когда я приехал в столицу в первый раз, очень удивился. Да, Москва очень красивая, но ее масштаб просто поразил.

– Что думаешь о президенте Владимире Путине?

– Не могу говорить о том, какой он руководитель. Путин стоит во главе такой огромной страны, как Россия, он сильная личность. Когда видишь Путина, чувствуешь, какой большой авторитет он имеет в мире, – сказал Проведель.