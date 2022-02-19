Жерар Депардье: «Фергюсон сказал бы: «Дайте мне 10 деревянных брусков и Мбаппе, и я выиграю ЛЧ»

Теги ПСЖ Алекс Фергюсон лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Жерар Депардье Килиан Мбаппе Футбол

Жерар Депардье обратился к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

«Я верю в тебя, мой Килиан. Однажды я встретил Алекса Фергюсона, который сказал кое-что чудесное о Лиге чемпионов и Зидане. Он сказал: «Дайте мне 10 деревянных брусков и Зидана, и я выиграю Лигу чемпионов». Представь, что было бы, если бы я снова его встретил! Он бы сказал: «Дайте мне 10 деревянных брусков и Мбаппе, и я выиграю Лигу чемпионов». Думаю, ты выиграешь ее в любом случае.

Есть куча критиков, которые говорят, что ты высокомерен. Это фанаты «ПСЖ». Но ты не такой. Они – деревянные бруски Фергюсона», – сказал Депардье.

 

 

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