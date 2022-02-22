Обамеянг о снижении зарплаты ради трансфера в «Барсу»: «Это великий клуб. Такая возможность выпадает раз в жизни»

не жалеет, что пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону».

– Какие впечатления от овации на «Камп Ноу» в день вашего дебюта за «Барсу» против «Атлетико»? Тебя это удивило?

– Это было что-то невероятное. Играть на этом стадионе, когда тебе устраивают овацию, – это что-то невероятное. Мне было очень приятно, я был счастлив. Невероятно.

– В этом сезоне ты очень мало зарабатываешь из-за ситуации в «Барсе». Это стоило того?

– Конечно. Я считаю «Барселону» великим клубом, я очень хотел перейти сюда. Такая возможность выпадает раз в жизни, и вот я здесь, – сказал нападающий.

Сообщалось, что до конца этого сезона габонец будет получать 5 тысяч евро в неделю. Но с нового сезона Обамеянг будет получать больше.