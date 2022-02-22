Карасев назначен судьей матча «Наполи» – «Барселона» в Лиге Европы

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Сергей Карасев назначен на матч «Наполи» – «Барселона» в Лиге Европы.

Карасев будет главным арбитром ответного стыкового матча, Игорь Демешко и Алексей Лунев будут его ассистентами. Резервный арбитр – Кирилл Левников.

Бригада Сергея Иванова назначена на игру Лиги конференций «Буде-Глимт» – «Селтик». Помогать Иванову будут Роман Усачев и Дмитрий Сафьян, резервный арбитр – Владимир Москалев.

«Наполи» и «Барселона» сыграют 24 февраля.

Карасев – герой нашего футбола. Недавно его скидывали в ФНЛ, теперь он на мировом уровне

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