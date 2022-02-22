Карасев назначен судьей матча «Наполи» – «Барселона» в Лиге Европы

Сергей Карасев назначен на матч «Наполи» – «Барселона» в Лиге Европы.
Карасев будет главным арбитром ответного стыкового матча, Игорь Демешко и Алексей Лунев будут его ассистентами. Резервный арбитр – Кирилл Левников.
Бригада Сергея Иванова назначена на игру Лиги конференций «Буде-Глимт» – «Селтик». Помогать Иванову будут Роман Усачев и Дмитрий Сафьян, резервный арбитр – Владимир Москалев.
«Наполи» и «Барселона» сыграют 24 февраля.
Карасев – герой нашего футбола. Недавно его скидывали в ФНЛ, теперь он на мировом уровне