«Реал», «Барселона» и «Ювентус» хотят провести серию товарищеских матчей в США летом. «Милан» тоже приглашен

«Реал», и могут провести товарищеские матчи в США.

Клубы, продолжающие поддерживать идею Суперлиги Европы, хотят организовать серию товарищеских игр летом. Команды предложили стать четвертым участником турне.

Места проведения матчей пока не определены, но планируется, что это будет западное побережье США. Несколько городов заинтересованы в проведении игр.

, «Барселона» и «Ювентус» надеются извлечь из идеи максимальную прибыль, чтобы компенсировать потери от пандемии коронавируса.