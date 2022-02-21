Томас Тухель: «У форвардов уже бывали трудности в «Челси». Возможно, не самая простая работа для них»

высказался о сложностях, с которыми сталкиваются форварды .

«В прошлом нападающие тоже испытывали трудности в «Челси», так что это, возможно, не самая простая работа для них.

Как мне кажется, «Челси» славится сильной обороной, упором на физическую подготовку и определенным подходом к соревновательному футболу.

У нас высокие требования к нашим форвардам в плане работы в защите. Мы стремимся быть усердно работающей командой, которая хочет играть одновременно технично и с акцентом на физическую подготовку.

Это сложный вид спорта. Мы продолжим играть с верой в себя, работать в едином ключе», – сказал главный тренер «синих».

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