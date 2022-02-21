Флоран Малуда: «ПСЖ» взял Месси, чтобы выиграть ЛЧ. Когда такая атака обретает уверенность в себе, это страшная сила»

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Флоран Малуда высказался о шансах «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.

– Есть ли команды, которых «Челси» лучше избегать?

– Как и всегда, это «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», поскольку английские клубы всегда опасны. Также есть «ПСЖ» или «Реал». Особенно «ПСЖ». Он всегда близок к победе, почти вышел в финал в прошлом сезоне и подбирается все ближе и ближе.

«ПСЖ» позвал Месси, чтобы выиграть ЛЧ. Клуб очень хочет выиграть этот турнир, и если ему удастся найти баланс в атаке, то он может быть опасен.

А это может произойти очень быстро, потому что когда такие атакующие футболисты, как у «ПСЖ», обретают уверенность в себе, это страшная сила, – отметил экс-полузащитник «Челси».

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