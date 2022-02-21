Невилл призывает «МЮ» найти сильного тренера: «Вас ждет трепка, если ваш тренер не может противостоять Тухелю, Гвардиоле и Клоппу»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Томас Тухель Футбол

Гари Невилл считает, что «Манчестер Юнайтед» нужен тренер высокого уровня.

«Летом клуб ждут важные кадровые решения, в частности о назначении главного тренера. Нужно сделать правильный выбор, чтобы в следующем сезоне тягаться с Тухелем, Гвардиолой и Клоппом. Если ваш тренер не в состоянии на равных противостоять им, вас ожидает трепка.

В последние годы можно было убедиться в том, что в этой лиге успех приносят сильные тренеры. «МЮ» нужен сильный специалист, чтобы конкурировать с теми, кто сейчас на вершине», – сказал бывший защитник клуба.

Невилл про «МЮ»: «Каждый день похож на мыльную оперу. То игроки хотят, чтобы назначили Почеттино, то Роналду уйдет»

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