Шмейхель думает, что «МЮ» опередит «Арсенал» в борьбе за топ-4: «В 5 последних матчах «Юнайтед» получше. Очки на счету важнее игр в запасе»

считает, что «МЮ» опередит «Арсенал» в борьбе за место в топ-4 .

в 26 играх набрал 46 очков и сейчас идет четвертым, «канониры» с 42 баллами после 23 матчей пока шестые.

выдал отличный отрезок, но если посмотреть на последние пять матчей, то «МЮ» немного лучше. Это непросто заметить, но так и есть.

Думаю, важнее иметь набранные очки на своем счету, чем матчи в запасе.

Победа «МЮ» над «Лидсом» (4:2) получилась отличной, но впереди эту команду ждет еще долгий путь. Ей много что нужно доказать», – заявил экс-вратарь манкунианцев в эфире BBC.