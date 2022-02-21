Фред о критике: «Кто угодно может отправить тебе оскорбительное сообщение. Люди говорят о том, в чем не разбираются. Нужно доказывать им, что они ошибаются»

Полузащитник высказался о критике в свой адрес.

«Кто угодно может создать аккаунт, чтобы отправить тебе оскорбительное сообщение, и это огорчает».

О том, мотивирует ли его критика

«Однозначно! Есть люди, которые могут что-то говорить, люди в медиа, и люди, которые говорят о том, в чем не разбираются, так что нужно доказывать им, что они ошибаются.

Но мотивация исходит не только от других. Я стараюсь играть лучше скорее ради себя. Я уже знаю, в каких ситуациях могу играть лучше, поэтому мне нужно было просто оставаться сконцентрированным. Я вырос, многому научился, и это привело меня туда, где я нахожусь сейчас, и меня здесь все очень хорошо. Теперь я могу спокойно заниматься делами и спокойно выполнять свою работу», – сказал Фред.