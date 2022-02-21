Фред об атмосфере в «МЮ»: «Есть много фэйковых новостей и слухов, но у нас все отлично»

Полузащитник рассказал об атмосфере в команде.

«В нашей раздевалке все очень хорошо. Есть много фэйковых новостей и слухов, окружающих ее, но все отлично. Мы работаем вместе, и у всех нас одни и те же цели и задачи.

Тренеру нелегко сделать так, чтобы все были довольны, потому что все хотят играть, а у нас много хороших игроков. Но мы понимаем друг друга. Мы наладили гармонию в раздевалке, и я думаю, что это самое важное, что у нас есть.

Мы проявляем максимальное уважение друг к другу в раздевалке.

Я думаю, что важно привнести немного радости в раздевалку. Некоторые игроки иногда могут быть разочарованы или раздражены, поэтому я стараюсь создать позитивную атмосферу и оживить обстановку, включив музыку или сделав что-то еще. Я всегда стараюсь приносить счастье и хорошую энергетику», – сказал Фред.