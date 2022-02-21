Фред: «МЮ» надо начать брать трофеи. Мы боремся за победу в ЛЧ, и нужно занять высокое место в АПЛ»

Хавбек Фред отметил, что клуб борется за победу в .

«Я верю, что способен многое дать команде. У нас много сильных полузащитников, но важно и то, что они разного типа и могут дополнять друг друга.

Но кто бы на поле ни выходил, он всегда делает все, что в его силах. Самое важное – начать побеждать и завоевывать трофеи. Мы по-прежнему боремся за победу в Лиге чемпионов, также нужно занять как можно более высокое место в , – сказал бразилец.

В нынешнем сезоне провел 20 игр в чемпионате Англии, забив 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.