Фред: «МЮ» надо начать брать трофеи. Мы боремся за победу в ЛЧ, и нужно занять высокое место в АПЛ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Фред Футбол

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Фред отметил, что клуб борется за победу в Лиге чемпионов.

«Я верю, что способен многое дать команде. У нас много сильных полузащитников, но важно и то, что они разного типа и могут дополнять друг друга.

Но кто бы на поле ни выходил, он всегда делает все, что в его силах. Самое важное – начать побеждать и завоевывать трофеи. Мы по-прежнему боремся за победу в Лиге чемпионов, также нужно занять как можно более высокое место в АПЛ», – сказал бразилец.

В нынешнем сезоне Фред провел 20 игр в чемпионате Англии, забив 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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