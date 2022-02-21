Мартинс о «Спартаке»: «Мне нравятся амбиции клуба, который хочет вернуться на вершину в России и добиться успехов в Европе»

Новичок заявил, что его привлекают амбиции красно-белых.

– Как прошли переговоры со «Спартаком»?

– Очень быстро и гладко. Мы оперативно все обсудили и ударили по рукам. Мне нравятся амбиции клуба, который хочет вернуться на вершину в России и добиться успехов в Европе. Это крутой вызов, поэтому я согласился практически сразу.

– Впереди первый официальный матч. Как можешь оценить работу команды на сборах и свою адаптацию в «Спартаке»?

– Мне было легко почувствовать себя своим. Все ко мне очень тепло отнеслись. И игроки, и персонал, и вы – ребята из медиаслужбы. С кем-то общаюсь на английском, с кем-то – жестами, но все равно нахожу общий язык с каждым. С большим оптимизмом жду первой игры, – сказал Мартинс.