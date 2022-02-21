«Пусть Зарему сделают президентом «Спартака». Всем интереснее, а у нее – реальная ответственность». Егоров о клубе

Дмитрий Егоров предложил сделать президентом .

Журналист в интервью автору Глебу Чернявскому поделился мнением о том, что спутнице владельца красно-белых стоит придать официальный статус в клубе.

«Было бы неплохо, чтобы Зарема получила должность, чтобы она была ответственной, чтобы она официально отвечала. Сейчас ее можно назвать пиковой дамой, например.

Но мы же понимаем, что Зарема главная? И хотелось бы, чтобы мы официально говорили, что Зарема главная. Пусть ее сделают президентом «Спартака».

А чего? Федун – владелец, Зарема – президент «Спартака». Это было бы, во-первых, всем интереснее, во-вторых, у нее была бы действительно ответственность.

Ведь когда ты решаешь со стороны, то структурность рушится. Потому что самый главный структурный элемент в общей иерархии отсутствует.

Если Зарема объявит честно, что она президент, если покажет, что вот у меня есть генеральный директор и спортивный директор, то, возможно, все будет хорошо», – сказал журналист.

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