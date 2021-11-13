«Локомотив» объявил о переходе украинского защитника Мампасси из «Шахтера». Контракт – на 5 лет

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Защитник Марк Мампасси стал игроком «Локомотива».

Как сообщает пресс-служба московского клуба, футболист подписал контракт сроком на 5 лет. Он будет играть за «Локо» под 18-м номером.

Сообщалось, что «Локомотив» заплатит «Шахтеру» за 18-летнего украинского центрального защитника 4 миллиона евро, выплаты будут производиться в течение 5 лет. Зарплата футболиста – около 300 тысяч евро в год.

В этом сезоне Мампасси на правах аренды провел 16 матчей за «Мариуполь» во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его статистика – здесь.

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