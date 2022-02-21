Игрок «Локо» Мампасси о паспорте РФ: «Я этим не занимаюсь. Сборная? Вообще не думал»

не занимается получением российского паспорта.

18-летний защитник, игравший в аренде за «Мариуполь», перешел из «Шахтера» в «Локомотив» в декабре 2021 года.

– Как только ты перешел в «Локо», все сразу написали, что получишь российский паспорт. Это было требование при переходе?

– Такого требования не было. Все касалось спортивных вопросов. После всех доводов я был заинтересован в переходе, хотел играть за «Локомотив».

– А из-за чего есть такая возможность?

– Видел, где-то писали, что меня могут дисквалифицировать из-за смены спортивного гражданства. Если бы в этом были хоть какие-то сомнительные моменты, я бы не пошел на это. Уверен, что никаких проблем не будет.

– То есть российский паспорт делается?

– Я этим не занимаюсь.

– Если ты получишь паспорт, начнется новая волна хейта.

– Ну, пишут и пишут... В конце концов, все спортсмены – не только футболисты – с этим сталкиваются.

Мне писали: «Что он там решал, родители и агент надавили на пацана, чтобы заработать денег». Или: «Предатель». А еще: «Зря, летом был бы в основе «Шахтера». Я про себя думаю: «Откуда ты знаешь? Сидишь на диване, размышляешь...»

– Твои задачи на полгода?

– Постараться стать основным игроком «Локо».

– ?

– Честно, об этом вообще не думал, – сказал Марк.

«Локо» подписал 18-летнего украинца Мампасси. Он родился в Донецке и может быстро получить российский паспорт