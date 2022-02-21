Игрок «Локо» Мампасси о Донецке в 2014-м: «Бывало, где-то за домом стреляли или разбивали что-то, но я не ощущал опасности»

вспомнил о боевых действиях в Донецке.

18-летний защитник, игравший в аренде за «Мариуполь», перешел из «Шахтера» в «Локомотив» в декабре 2021 года.

– Твой папа из Конго. Как познакомились родители?

– Папа приехал учиться [на ]. Сначала был в Молдове, а потом уже переехал в Донецк. В университете познакомился с мамой. Родители всегда со мной, они мне очень помогают.

– Тебе было тяжело в детстве из-за цвета кожи?

– У меня никогда не было проблем. Никто меня не обижал. Я сам спокойный, поэтому ко мне все хорошо относились. Не помню даже намеков на это.

– Как ты воспринимал то, что происходило в Донецке в 2014 году?

– Особо не понимал, что происходит, не обращал на это внимания. Есть и есть. Академию закрыли – это на мне сказалось.

А в бытовом плане ничего кардинально не изменилось. Жил в том районе, где ничего не происходило, – не в горячей точке. Бывало, слышал, как где-то за домом стреляли или разбивали что-то. Но я не ощущал опасности.

Вот бабушка у меня живет в другом районе Донецка – там каждый день перестрелки. У нее там потяжелее. Когда там совсем жестко было, бабушка у нас жила.

– Родители в Донецке живут?

– Нет, они со мной переезжают. Были сначала в Киеве, потом в Мариуполе, сейчас в Москве будут жить.

– Ты говорил, твоя бабушка живет в не самом безопасном районе . Ты за это не переживаешь?

– Бабушку скоро тоже заберем. Она всегда говорит: «Мне лучше дома». Ее туда тянет, ха-ха! – сказал Марк.

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