Индзаги о 0:2 от «Сассуоло»: «Я очень зол из-за отношения игроков «Интера». Так нельзя, если команда хочет выиграть скудетто»

раскритиковал игроков после поражения от .

В 26-м туре итальянской Серии А миланский клуб проиграл на своем поле со счетом 0:2.

«Я очень зол из-за отношения [игроков]. У нас было три дня после игры в среду [против «Ливерпуля» – 0:2], и мы говорили о том, что «Сассуоло» на выезде победил «Милан» и «Ювентус», что они играют в отличный футбол, что нам нужно быть осторожными.

Во втором тайме мы перепробовали все, создали много моментов, но нам не повезло. Но факт остается фактом – у нас должно быть другое отношение к делу. У «Сассуоло» много техничных и качественных футболистов, они были свежее и показали это.

Мы проанализируем ситуацию. Знаем, что у нас осталось 13 матчей. Но команда, которая хочет выиграть скудетто, не может настолько неправильно относиться к матчам, как мы сегодня», – сказал главный тренер «нерадзурри».

«Интер» отстает от лидирующего «Милана» на 2 очка при матче в запасе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.