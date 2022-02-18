Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино»

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26-й тур итальянской Серии А стартует в пятницу туринским дерби – «Ювентус» против «Торино»

В субботу «Рома» примет «Верону», «Милан» сыграет с «Салернитаной» на выезде. 

В воскресенье «Фиорентина» Александра Кокорина сыграет с «Аталантой» Алексея Миранчука, «Интер» примет «Сассуоло».

В понедельник «Наполи» проведет гостевой матч с «Кальяри», а завершится тур игрой «Болонья» – «Специя». 

Чемпионат Италии

26-й тур

Ювентус – Торино
Дата проведения
18 февраля, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Сампдория – Эмполи
Дата проведения
19 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Верона
Дата проведения
19 февраля, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Салернитана – Милан
Дата проведения
19 февраля, 22.45, «Ареки»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Фиорентина – Аталанта
Дата проведения
20 февраля, 14.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Венеция – Дженоа
Дата проведения
20 февраля, 17.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
превью матча онлайн статистика

 

Интер – Сассуоло
Дата проведения
20 февраля, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Лацио
Дата проведения
20 февраля, 22.45, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Кальяри – Наполи
Дата проведения
21 февраля, 21.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Специя
Дата проведения
21 февраля, 23.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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