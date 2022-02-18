Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино»

26-й тур итальянской Серии А стартует в пятницу туринским дерби – против .

В субботу примет «Верону», сыграет с «Салернитаной» на выезде.

В воскресенье Александра Кокорина сыграет с «Аталантой» Алексея Миранчука, примет .

В понедельник проведет гостевой матч с , а завершится тур игрой – «Специя».

Чемпионат Италии

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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