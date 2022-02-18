Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино»

26-й тур итальянской Серии А стартует в пятницу туринским дерби – «Ювентус» против «Торино».
В субботу «Рома» примет «Верону», «Милан» сыграет с «Салернитаной» на выезде.
В воскресенье «Фиорентина» Александра Кокорина сыграет с «Аталантой» Алексея Миранчука, «Интер» примет «Сассуоло».
В понедельник «Наполи» проведет гостевой матч с «Кальяри», а завершится тур игрой «Болонья» – «Специя».
26-й тур
- Дата проведения
- 18 февраля, 22.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 19 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 19 февраля, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 19 февраля, 22.45, «Ареки»
- Дата проведения
- 20 февраля, 14.30, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 20 февраля, 17.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
- Дата проведения
- 20 февраля, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 20 февраля, 22.45, «Фриули»
- Дата проведения
- 21 февраля, 21.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 21 февраля, 23.00, «Ренато Далль'Ара»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.