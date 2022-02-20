Берарди – единственный игрок топ-5 лиг Европы с 10 мячами и 10 голевыми пасами в чемпионате

Вингер «Сассуоло» Доменико Берарди отдал 10-ю голевую передачу в нынешней Серии А.
27-летний игрок ассистировал форварду Джакомо Распадори в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Интером» (2:0, перерыв).
Теперь на счету Берарди 10 голов и 10 результативных пасов в чемпионате. Он является единственным футболистом в топ-5 лиг Европы с подобными показателями.
Отметим, что в прошлом туре Берарди отметился голевой передачей на Хамеда Траоре в матче против «Ромы» (2:2), однако забитый мяч был переписан как автогол Криса Смоллинга.
Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
«Интер» – «Сассуоло» – 0:2. Скамакка забил. Онлайн-трансляция