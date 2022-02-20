Гол «Валенсии» в ворота «Барсы» отменили из-за того, что мяч покинул поле. Это первый случай в Ла Лиге

Гол «Валенсии» в ворота «Барселоны» отменили из-за того, что мяч покинул поле
Арбитр Карлос дель Серро Гранде не засчитал два гола валенсийцев в домашнем матче 25-го тура Ла Лиги (0:3, второй тайм).
На 26-й минуте забил защитник Хосе Гайя, однако судьи отменили взятие ворот из-за офсайда.
На 41-й минуте забил хавбек Карлос Солер. Однако этот гол не засчитали после вмешательства ВАР – на повторе видно, что Гайя упустил мяч за боковую линию поля, когда отбирал его у защитника «Барсы» Серджиньо Деста.
Это первый случай в Ла Лиге после внедрения видеоповторов, когда гол отменяют из-за того, что мяч покинул поле.
Фото: кадр из трансляции Okko