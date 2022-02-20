Гол «Валенсии» в ворота «Барсы» отменили из-за того, что мяч покинул поле. Это первый случай в Ла Лиге

Гол «Валенсии» в ворота «Барселоны» отменили из-за того, что мяч покинул поле

Арбитр Карлос дель Серро Гранде не засчитал два гола валенсийцев в домашнем матче 25-го тура (0:3, второй тайм).

На 26-й минуте забил защитник , однако судьи отменили взятие ворот из-за офсайда.

На 41-й минуте забил хавбек . Однако этот гол не засчитали после вмешательства ВАР – на повторе видно, что Гайя упустил мяч за боковую линию поля, когда отбирал его у защитника «Барсы» .

Это первый случай в Ла Лиге после внедрения видеоповторов, когда гол отменяют из-за того, что мяч покинул поле.

Фото: кадр из трансляции Okko