Гол «Валенсии» в ворота «Барсы» отменили из-за того, что мяч покинул поле. Это первый случай в Ла Лиге

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Гол «Валенсии» в ворота «Барселоны» отменили из-за того, что мяч покинул поле

Арбитр Карлос дель Серро Гранде не засчитал два гола валенсийцев в домашнем матче 25-го тура Ла Лиги (0:3, второй тайм).

На 26-й минуте забил защитник Хосе Гайя, однако судьи отменили взятие ворот из-за офсайда.

На 41-й минуте забил хавбек Карлос Солер. Однако этот гол не засчитали после вмешательства ВАР – на повторе видно, что Гайя упустил мяч за боковую линию поля, когда отбирал его у защитника «Барсы» Серджиньо Деста.

Это первый случай в Ла Лиге после внедрения видеоповторов, когда гол отменяют из-за того, что мяч покинул поле.

Фото: кадр из трансляции Okko

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