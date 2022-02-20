Дембеле выйдет в старте «Барселоны» на матч с «Валенсией»

Теги Барселона Валенсия Хави Ла Лига Серджи Бускетс Жорди Альба Пьер-Эмерик Обамеянг Марк-Андре тер Стеген Френки де Йонг Усман Дембеле Рональд Араухо Эрик Гарсия Ферран Торрес Серджиньо Дест Гави Футбол

Вингер Усман Дембеле включен в стартовый состав «Барселоны» на игру с «Валенсией».

Главный тренер каталонцев Хави выпустит с первой минуты следующих футболистов:

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген.

Защитники: Серджиньо Дест, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Жорди Альба.

Полузащитники: Серджи Бускетс, Гави, Френки де Йонг, Усман Дембеле, Ферран Торрес.

Нападающий: Пьер-Эмерик Обамеянг.

Матч пройдет в рамках 25-го тура чемпионата Испании, начало – в 18:15 по московскому времени.

Болельщики «Барсы» освистывали Дембеле во время матча с «Наполи»

Лапорта о Дембеле: «Мы заявляли, что он больше не сыграет за «Барсу», но Хави сказал подойти к вопросу прагматично»

«Валенсия» – «Барселона». Обамеянг, Дембеле и Мориба сыграют с первых минут. Онлайн-трансляция – в 18:15

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные