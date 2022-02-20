Дембеле выйдет в старте «Барселоны» на матч с «Валенсией»

Вингер Усман Дембеле включен в стартовый состав «Барселоны» на игру с «Валенсией».
Главный тренер каталонцев Хави выпустит с первой минуты следующих футболистов:
Вратарь: Марк-Андре тер Стеген.
Защитники: Серджиньо Дест, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Жорди Альба.
Полузащитники: Серджи Бускетс, Гави, Френки де Йонг, Усман Дембеле, Ферран Торрес.
Нападающий: Пьер-Эмерик Обамеянг.
Матч пройдет в рамках 25-го тура чемпионата Испании, начало – в 18:15 по московскому времени.
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«Валенсия» – «Барселона». Обамеянг, Дембеле и Мориба сыграют с первых минут. Онлайн-трансляция – в 18:15