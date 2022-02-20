Дембеле выйдет в старте «Барселоны» на матч с «Валенсией»

Вингер Усман Дембеле включен в стартовый состав «Барселоны» на игру с «Валенсией».

Главный тренер каталонцев Хави выпустит с первой минуты следующих футболистов:

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген.

Защитники: Серджиньо Дест, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, .

Полузащитники: , Гави, Френки де Йонг, Усман Дембеле, .

Нападающий: .

Матч пройдет в рамках 25-го тура чемпионата , начало – в 18:15 по московскому времени.

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«Валенсия» – «Барселона». Обамеянг, Дембеле и Мориба сыграют с первых минут. Онлайн-трансляция – в 18:15