У Санчо первый голевой пас за «МЮ». Он набирал 11+ ассистов в 3 последних сезонах в Бундеслиге

Вингер Джейдон Санчо впервые отдал голевой пас за .

Английский полузащитник, купленный летом у дортмундской , сделал результативный навес на хавбека в игре 26-го тура с (2:0, второй тайм).

В нынешнем сезоне Санчо удавались голевые пасы только в игре сборной Англии против Андорры (5:0).

Примечательно, что в каждом из трех предыдущих сезонов Бундеслиги Санчо набирал минимум 11 ассистов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Инс о Санчо: «Боруссия» побеждала 4:0, он забивал 2 гола и не возвращался в защиту, но в АПЛ все иначе. Не его вина, что «МЮ» заплатил 75 млн»