У Санчо первый голевой пас за «МЮ». Он набирал 11+ ассистов в 3 последних сезонах в Бундеслиге

Вингер Джейдон Санчо впервые отдал голевой пас за «Манчестер Юнайтед».
Английский полузащитник, купленный летом у дортмундской «Боруссии», сделал результативный навес на хавбека Бруну Фернандеша в игре 26-го тура АПЛ с «Лидсом» (2:0, второй тайм).
В нынешнем сезоне Санчо удавались голевые пасы только в игре сборной Англии против Андорры (5:0).
Примечательно, что в каждом из трех предыдущих сезонов Бундеслиги Санчо набирал минимум 11 ассистов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Инс о Санчо: «Боруссия» побеждала 4:0, он забивал 2 гола и не возвращался в защиту, но в АПЛ все иначе. Не его вина, что «МЮ» заплатил 75 млн»