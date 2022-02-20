У Санчо первый голевой пас за «МЮ». Он набирал 11+ ассистов в 3 последних сезонах в Бундеслиге

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лидс Бруну Фернандеш Джейдон Санчо Футбол

Вингер Джейдон Санчо впервые отдал голевой пас за «Манчестер Юнайтед».

Английский полузащитник, купленный летом у дортмундской «Боруссии», сделал результативный навес на хавбека Бруну Фернандеша в игре 26-го тура АПЛ с «Лидсом» (2:0, второй тайм).

В нынешнем сезоне Санчо удавались голевые пасы только в игре сборной Англии против Андорры (5:0).

Примечательно, что в каждом из трех предыдущих сезонов Бундеслиги Санчо набирал минимум 11 ассистов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Инс о Санчо: «Боруссия» побеждала 4:0, он забивал 2 гола и не возвращался в защиту, но в АПЛ все иначе. Не его вина, что «МЮ» заплатил 75 млн»

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