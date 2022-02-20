«МЮ» забил после углового в АПЛ впервые с марта 2021-го. В этом сезоне понадобилось 139 попыток

открыл счет в матче с «Лидсом» (2:0, перерыв) после углового.

Манкунианцам до сегодняшнего дня почти год не удавалось забить в АПЛ в результате розыгрыша углового. В последний раз они это делали в марте 2021-го – в игре с «Вест Хэмом» защитник Крэйг Доусон срезал мяч в свои ворота.

Игрок «Юнайтед» в последний раз забивал после углового в январе прошлого года в матче с «Шеффилдом» (1:2) – это сделал . Сегодня отличился тоже именно он.

В текущем сезоне «МЮ» разыграл 139 угловых. Он стал последней командой в лиге, забившей с использованием стандартного положения такого рода.

«Лидс» – «Ман Юнайтед». 0:2 – Магуайр и Фернандеш забили! Роналду, Лингард, Погба и Санчо на поле. Онлайн-трансляция