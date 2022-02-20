Магуайр забил за «МЮ» в АПЛ впервые с января 2021 года – «Лидсу». У защитника 5 голов в этом сезоне

Защитник забил в впервые за 13 месяцев.

Капитан головой замкнул навес защитника с углового и тем самым открыл счет в игре 26-го тура чемпионата Англии с (1:0, первый тайм).

В последний раз Магуайр забивал в АПЛ 27 января 2021 года – в ворота «Шеффилд Юнайтед» (1:2).

Всего в нынешнем сезоне у защитника уже 5 мячей. Ранее он отметился голом в игре с «Аталантой» (3:2) в Лиге чемпионов, а также трижды забил в составе сборной Англии – Венгрии (4:0), Албании (5:0) и Сан-Марино (10:0) в квалификации ЧМ-2022.

Подробно со статистикой капитана «МЮ» можно ознакомиться здесь.

«Лидс» – «Ман Юнайтед». 0:1 – Магуайр забил! Роналду, Лингард, Погба и Санчо на поле. Онлайн-трансляция