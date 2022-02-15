Инс о Санчо: «Боруссия» побеждала 4:0, он забивал 2 гола и не возвращался в защиту, но в АПЛ все иначе. Не его вина, что «МЮ» заплатил 75 млн»

Бывший полузащитник Пол Инс высказался о вингере .

«Когда ты едешь в Германию и выступаешь за один из крупных клубов вроде , это не то же самое, что игра в АПЛ. Они побеждали 3:0 и 4:0, Санчо забивал два гола и не возвращался в защиту.

Все было довольно просто, пока не приходилось играть с «Баварией» или другими топ-клубами. В АПЛ все иначе, ты не получаешь столько времени.

Это был большой трансфер для Санчо. Когда ты молод, тебе нужно время на адаптацию. И то, что он играл левого вингера на старте сезона, ему не помогало в этом. Возможно, он утратил часть уверенности в себе, но фанаты всегда были добры по отношению к нему.

В последних матчах есть ощущение, что он нашел себя, и он будет прибавлять. Не его вина, что «МЮ» заплатил 75 млн фунтов. У него впереди еще много игровых лет», – сказал Инс.