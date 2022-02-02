Дембеле, Обамеянг, Траоре, Торрес – в заявке «Барсы» на ЛЕ, Алвес – вне списка

опубликовала заявку на .

Подтвердилась информация о том, что в заявку не будет включен защитник . При этом в список вошли вингеры Ферран Торрес и Адама Траоре, а также нападающий , пополнившие состав «Барсы» зимой.

В заявку попали следующие игроки: тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Дембеле, Депай, Фати, Траоре, Брэйтуэйт, Нето, Лангле, , Люк де Йонг, Альба, Торрес, Роберто, Френки де Йонг, Мингеса, Умтити, Эрик Гарсия, Обамеянг, Нико Гонсалес, Гави, Бальде, Санс, Комас, Тенас, Ахомаш, Астралага, Хандро Орельяна.

В стыковых матчах плей-офф Лиги Европы сине-гранатовые сыграют с «Наполи».