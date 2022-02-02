Дембеле, Обамеянг, Траоре, Торрес – в заявке «Барсы» на ЛЕ, Алвес – вне списка

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«Барселона» опубликовала заявку на Лигу Европы.

Подтвердилась информация о том, что в заявку не будет включен защитник Дани Алвес. При этом в список вошли вингеры Ферран Торрес и Адама Траоре, а также нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, пополнившие состав «Барсы» зимой.

В заявку попали следующие игроки: тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Дембеле, Депай, Фати, Траоре, Брэйтуэйт, Нето, Лангле, Педри, Люк де Йонг, Альба, Торрес, Роберто, Френки де Йонг, Мингеса, Умтити, Эрик Гарсия, Обамеянг, Нико Гонсалес, Гави, Бальде, Санс, Комас, Тенас, Ахомаш, Астралага, Хандро Орельяна.

В стыковых матчах плей-офф Лиги Европы сине-гранатовые сыграют с «Наполи».

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