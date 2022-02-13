Лапорта о Дембеле: «Мы заявляли, что он больше не сыграет за «Барсу», но Хави сказал подойти к вопросу прагматично»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о вингере Усмане Дембеле, отказавшемся продлить контракт с командой.

«Раз уж он в распоряжении тренера, пусть играет – и играет хорошо.

Я расцениваю решение по Дембеле как логичное. Мы пытались договориться с ним о новом контракте, хотели продлить соглашение на много лет. Это было хорошее предложение.

Да, мы заявляли, что он больше не будет играть, но Хави сказал, что мы должны подойти к этому вопросу прагматично, раз уж Дембеле остается до июня», – сказал Лапорта.

Лапорта о Дембеле: «Раз «Барса» будет платить ему до июня, его использование логично. Надеюсь, Усман будет вести себя как профи»

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