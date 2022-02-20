Мерсон о Магуайре: «Мне жаль Харри, игроки «МЮ» его подводят. Ему нужно больше помощи»

считает, что игроки создают проблемы Харри Магуайру.

Защитника и капитана команды нередко критикуют за медлительность.

«Мне жаль . Команда не использует его сильные стороны.

Футболисты на поле подводят его, ему нужно больше помощи. Я знаю, люди говорят, мол, он обошелся в 80 млн фунтов, но мне все равно. Когда на тебя летит соперник, а ты играешь на большом старом поле «Олд Траффорд», тебе не захочется выдергиваться вперед.

Я с первого дня говорил, что Харри будет тяжеловато играть высоко. Он не одарен высокой скоростью, но ему все равно нужно помогать.

Их сдерживающие полузащитники играют где угодно, только не на своем месте. Они бьют по воротам соперника с края штрафной площади, бегают слева, справа. Но когда ты исполняешь сдерживающую роль, то должен находиться сзади и помогать своей линии защитников.

И тут не имеет значения, лучший ты защитник мира или нет, когда на тебя летит соперник, а позади тебя много свободного пространства, проблемы неизбежны», – сказал бывший форвард «Арсенала» в эфире Sky Sports.