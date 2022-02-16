Бывший игрок-гей Битти: «В футболе все считают, что ты не можешь быть геем. Нужно поднять эту тему и разрушить барьеры»

Бывший полузащитник системы Томас Битти, в 2020 году объявивший о том, что он гей, высказался о каминг-ауте и теме гомосексуализма в футболе.

«Если бы я не получил травму, я бы, наверное, до сих пор играл и жил в этом пузыре. Футбол – это мир, где все считают, что ты не можешь быть геем. Травма, вероятно, была тем единственным, что могло вывести меня из этого мира.

Поскольку я был вне футбола в течение нескольких лет, я был в некоторой степени защищен от страхов, которые у меня возникали в той среде – перед болельщиками, обществом, тренерами.

Я рад своей независимости. Я хотел пройти через каминг-аут, чтобы освободиться и сделать что-то хорошее. И было действительно приятно, что что-то столь болезненное для меня, когда я играл, стало моей целью.

Реальность такова, что кто-то где-то чувствует, что он скорее умрет, чем даст миру узнать, кто он такой. Футбол – площадка для обсуждений, у него огромное влияние на культуру и общество. Я думаю, это отличное место, чтобы поднять эту тему и разрушить барьеры.

Возможно, будут люди, которые скажут: «Разве это важно?» Возможно, для них это не имеет значения. Но они никогда не смогут понять, что это важно для 15-летнего парня, который сидит в шкафу и страдает из-за того, кто он есть», – сказал Битти.

Битти выступал в клубах США, Канады и Сингапура. Он завершил игровую карьеру после тяжелой травмы головы в 2015 году.