Каррагер о поражении «Ман Сити»: «Чемпионская гонка началась снова, это замечательно для всей Англии. «Горожане» по-прежнему фавориты»

считает «Манчестер Сити» фаворитом чемпионской гонки , несмотря на поражение от «Тоттенхэма» (2:3).

«Я по-прежнему считаю «Манчестер Сити» фаворитом, так как «Ливерпулю» еще предстоит игра с ними на выезде. Плюс расписание «Ливерпуля» посложнее, мне кажется.

Я все равно скажу, что все в руках «Сити». Даже команде такого уровня, как «Ливерпуль», будет непросто победить на . Но самое замечательное не только для фанатов «Ливерпуля», но и для всей страны, что, похоже, снова началась чемпионская гонка.

Шесть недель назад мы такого и представить не могли, так что пусть все так и продолжается», – сказал бывший защитник .

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