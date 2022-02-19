Конте о «Тоттенхэме»: «Лучшая группа игроков в моей карьере, потому что они верят в наше дело»

назвал игроков лучшими, с кем ему доводилось работать.

Такой комментарий он дал после победы над «Манчестер Сити» (3:2) в 26-м туре .

«Я наслаждаюсь временем, которое провожу в «Тоттенхэме». Здесь я работаю с лучшей группой игроков за всю свою карьеру, поскольку они полностью верят в то, что мы делаем.

Эти парни – хорошие люди. Они прекрасны и заслуживают выйти на следующий уровень», – сказал главный тренер «шпор».

Ранее Конте тренировал «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии, «Челси» и «Интер».