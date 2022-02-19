Гвардиола о поражении «Ман Сити»: «Очень сложно играть, когда «Тоттенхэм» так глубоко обороняется»

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Пеп Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма».

«Горожане» уступили «шпорам» 2:3 в 26-м туре АПЛ.

«Ну, это был хороший матч. Мы атаковали с разных направлений, особенно по левому флангу. Было тяжело, поскольку они защищаются очень узко.

В «Тоттенхэме» умелые футболисты. Они доставляют мяч до Харри Кейна и очень здорово действуют в атаке.

В первом тайме они забили гол, и больше моментов не было. В начале второго им удается одна атака, и Харри Кейн забивает. Мы старались забивать, но в добавленное время пропустили гол.

Очень сложно играть, когда они так глубоко обороняются. У нас были возможности забить, но, увы, нам это не удалось.

У них отличная реализация. У них есть Кейн, Сон и Кулусевски. С их навесами мы не справились.

Нам не нужно было проигрывать для того, чтобы понять, насколько тяжело выиграть АПЛ. Впереди еще много матчей», – сказал главный тренер «Ман Сити».

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