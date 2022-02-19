Кейн о дубле «Ман Сити»: «Сумасшедшая игра. Пенальти разбил сердца, но «Тоттенхэм» борется до конца»

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Форвард Харри Кейн высказался после дубля в ворота «Манчестер Сити».

Англичанин помог «Тоттенхэму» одержать победу со счетом 3:2 в 26-м туре АПЛ.

«Сумасшедшая игра. Мы очень долго и усердно работали. Мы вели 2:1 на протяжении долгого времени, и пенальти в наши ворота разбил сердца. Но нельзя не похвалить парней за то, что создали еще один момент в концовке.

Для меня главным было прервать серию из трех поражений, нам нужно было найти способ вернуться на тропу к успеху. Добиться такого результата – особенное событие. Парни отдали все силы. Ну и, конечно, приятно было забить.

У нас для самих себя установлена высокая планка, мы сейчас в том положении, когда можно побороться за топ-4. Футбол – это про умение переворачивать ситуацию. Сегодняшний матч доказал, что мы боремся до конца. Надеюсь, мы сможем воспользоваться этим импульсом.

Нам, видимо, нужно научиться стабильности. Чтобы попадать в топ-4, нужно играть стабильно», – сказал нападающий.

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