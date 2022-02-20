«Российский футбол – сплошной Marvel и Гай Ричи по сравнению с таким хоккеем». Геркус о поражении сборной в финале Олимпиады

считает, что российский футбол лучше хоккея.

Бывший президент «Локомотива» высказался после поражения хоккейной сборной в финале Олимпиады от Финляндии (1:2).

«А я вот встал (на опыте, что я, финнов не знаю) аккурат к третьему периоду – и ничего не пропустил. И нахмуренные брови на скамейке, и схемки в блокнотике, и надрыв, и снятие вратаря – всю драму видел.

Ну и в целом, подводя итоги, была, мягко говоря, не очень. Похоже, закончились интересные Олимпиады, остались тоскливые.

А уж хоккей был – тоска фиолетовая. А мы еще на наш футбол ругаемся. Да футбол наш – сплошной Marvel и Гай Ричи по сравнению с таким хоккеем», – написал Геркус в твиттере.

🥈 Обсуждаем поражение России в финале Олимпиады! Провально или достойно? В женских лыжах без медали. Прощальный день Пекина-2022 – Live 😪