Шевченко выложил фото плачущей Загитовой: «Алина Воронкова расстроена, что теперь семье дадут не престижную машину»

Журналист «Спорт-Экспресса» выложил фото плачущей Алины Загитовой после поражения России в финале .

Российская команда уступила Финляндии (1:2) в финальном матче. Фигуристка присутствовала на игре.

«Алина Воронкова расстроена, что теперь семье дадут не престижную машину», – написал Шевченко в инстаграме.

Сообщалось, что Загитова состоит в отношениях с форвардом «Ак Барса» и сборной России Дмитрием Воронковым, однако они не подтверждают эту информацию.