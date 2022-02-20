Шевченко выложил фото плачущей Загитовой: «Алина Воронкова расстроена, что теперь семье дадут не престижную машину»

Теги Сборная России по хоккею фото Олимпиада-2022 Алексей Шевченко Алина Загитова Дмитрий Воронков Хоккей

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко выложил фото плачущей Алины Загитовой после поражения России в финале Олимпиады

Российская команда уступила Финляндии (1:2) в финальном матче. Фигуристка присутствовала на игре.

«Алина Воронкова расстроена, что теперь семье дадут не престижную машину», – написал Шевченко в инстаграме.

Сообщалось, что Загитова состоит в отношениях с форвардом «Ак Барса» и сборной России Дмитрием Воронковым, однако они не подтверждают эту информацию.

 
 
 
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Публикация от Алексей Шевченко (@boogaard1975)

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