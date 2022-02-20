Шевченко выложил фото плачущей Загитовой: «Алина Воронкова расстроена, что теперь семье дадут не престижную машину»

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко выложил фото плачущей Алины Загитовой после поражения России в финале Олимпиады.
Российская команда уступила Финляндии (1:2) в финальном матче. Фигуристка присутствовала на игре.
«Алина Воронкова расстроена, что теперь семье дадут не престижную машину», – написал Шевченко в инстаграме.
Сообщалось, что Загитова состоит в отношениях с форвардом «Ак Барса» и сборной России Дмитрием Воронковым, однако они не подтверждают эту информацию.
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