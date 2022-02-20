«Увидели хоккей будущего, когда титулы выигрывает оборона. Финал не был чрезвычайно зрелищным». Фазель о матче Россия – Финляндия

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Рене Фазель не считает, что финал Олимпиады был зрелищным и интересным.  

Экс-президент ИИХФ высказался о матче сборных России и Финляндии (1:2) в финале Олимпиады-2022 в Пекине. 

«Мы увидели, каким будет хоккей в будущем, когда титулы и медали выигрывает оборона. Финал не был чрезвычайно зрелищным, и точно не таким интересным, как игра сборных России и Швеции в полуфинале.

Оборонительные действия и немного везения принесли финнам золото, надо их с этим поздравить. Но у россиян все равно получился хороший турнир, серебро – это тоже олимпийская медаль».

Теперь сборной России надо будет подготовиться к чемпионату мира и там постараться сделать на один шаг больше, чтобы выиграть титул», – сказал Фазель. 

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