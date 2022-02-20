Месси набрал 11 (3+8) очков за «ПСЖ» по системе «гол+пас» в 12 последних матчах

Нападающий набрал 11 очков по системе «гол+пас» в 12 последних матчах во всех турнирах.

На этом отрезке аргентинец забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. В игре 25-го тура Лиги 1 против (1:3) он ассистировал .

Месси сделал голевой пас в четвертом матче чемпионата Франции подряд. Всего у него теперь 10 очков (2+8) очков в национальном первенстве.

Полную статистику 34-летнего форварда можно изучить здесь.

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