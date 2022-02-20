Почеттино об 1:3 от «Нанта»: «ПСЖ» очень расстроен. Мы играли неплохо, было много позитивных моментов»

прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Нанта» (1:3).

«Мы очень расстроены. Разочарованы результатом, потому что мы играли неплохо, было много позитивных моментов.

Мы проиграли матч из-за нескольких моментов, когда «Нант» был очень эффективен у ворот. Мы поплатились за это.

Как по мне, было много плюсов, но, когда проигрываешь «Нанту» 1:3, их сложно найти. Моя обязанность – найти их и попытаться решить проблемы, которые у нас были.

Не думаю, что мы устали [после матча с «Реалом»], это другая игра, другой турнир. Мы не слишком хорошо справились с этой ситуацией», – сказал тренер .

Черепаха или Неймар во время пенальти «Нанту» – давайте разбираться, кто медленнее